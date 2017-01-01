Иран назвал условие для переговоров с США

Президент Ирана заявил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном возможны только при условии взаимного уважения.



Переговоры между Тегераном и Вашингтоном возможны только при условии взаимного уважения, заявил иранский лидер Хасан Роухани.

"Без этого нет никаких переговоров", – сказал он, отметив, что именно Вашингтон "растоптал"международный договор с Ираном.

По словам Роухани, США должны сами вернуть нормальные условия для диалога.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "официальным концом".

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