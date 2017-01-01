Возле Белого дома в США произошла стрельба

Правоохранители США открыли огонь по мужчине, который пытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне.

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

A man was taken down near the White House on Sunday night after U.S. Secret Service agents opened fire. https://t.co/X58DRcIVTZ pic.twitter.com/b2cTkWyTS6 — China Xinhua News (@XHNews) 3 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что перед Белым домом в США мужчина поджег себя . Мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в Вашингтоне. Его госпитализировали с ожогами.

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