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Возле Белого дома в США произошла стрельба

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Правоохранители США открыли огонь по мужчине, который пытался проникнуть на территорию Белого дома в Вашингтоне.

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вскоре после того, как южную лужайку возле Белого дома покинул президент США Дональд Трамп. В настоящее время он направляется с государственным визитом в Великобританию.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет.

 
Ранее сообщалось, что перед Белым домом в США мужчина поджег себя. Мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в Вашингтоне. Его госпитализировали с ожогами.
 

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Теги: США, Белый Дом, видео, стрельба, полиция, Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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