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В Турции случилось сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Пока сообщений о жертвах и значительных разрушениях нет.
В Турции случилось сильное землетрясение
Getty Images

Недалеко от Стамбула случилось землетрясение в магнитудой 4,6. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

"В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса произошло землетрясение магнитудой 4,6", говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что эпицентр подземных толчков был на глубине 7 км. Информации о пострадавших от землетрясения и значительных разрушениях нет.

Напомним, в Перу произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0.

Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня.

 

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Теги: Турция, Стамбул, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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