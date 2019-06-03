Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске в Российской Федерации в фойе администрации города злоумышленник напал на сотрудника мэрии с тесаком и большим ножом, пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщает Sakhalin.Info.
“В администрации Южно-Сахалинска около 16 часов 3 июня произошло ЧП — 31-летний мужчина с тесаком и огромным ножом напал на другого мужчину“, - говорится в сообщении.
Последний был ранен и госпитализирован. Инцидент произошел в фойе. По данным Sakh.com, пострадал сотрудник мэрии
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Уточняется, что 31-летний злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили — обычно у градоначальника есть запись и график приемов граждан. Тогда под руку мужчине попался входивший в тот момент в здание сотрудник мэрии: он ударил его трижды. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.
Известно, что он работает в департаменте землепользования, а нападавший — житель Томари.
Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Нападавший задержан и передан правоохранителям.
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