Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. Нападавший задержан и передан правоохранительным органам.

Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске

На весь экран Свернуть

Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске

Читай также: Ночью на Майдане киевляне устроили поножовщину

В Южно-Сахалинске в Российской Федерации в фойе администрации города злоумышленник напал на сотрудника мэрии с тесаком и большим ножом, пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает Sakhalin.Info.

“В администрации Южно-Сахалинска около 16 часов 3 июня произошло ЧП — 31-летний мужчина с тесаком и огромным ножом напал на другого мужчину“, - говорится в сообщении.

Последний был ранен и госпитализирован. Инцидент произошел в фойе. По данным Sakh.com, пострадал сотрудник мэрии

Читай также: В Одессе на пляже гопник напал с ножом на иностранца

Уточняется, что 31-летний злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили — обычно у градоначальника есть запись и график приемов граждан. Тогда под руку мужчине попался входивший в тот момент в здание сотрудник мэрии: он ударил его трижды. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

Известно, что он работает в департаменте землепользования, а нападавший — житель Томари.

Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Нападавший задержан и передан правоохранителям.

Как сообщалось 2 мая, в общежитии Житомира студент устроил резню.