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Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске

Комментариев: 2
Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. Нападавший задержан и передан правоохранительным органам.
Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске
© sakhalin.info
Фото 1/3
  • Злоумышленник хотел "свежевать" мэра Южно-Сахалинска
  • Злоумышленник хотел "свежевать" мэра Южно-Сахалинска
  • Злоумышленник хотел "свежевать" мэра Южно-Сахалинска
Россиянин с тесаком напал на сотрудника мэрии в Южно-Сахалинске
Злоумышленник хотел "свежевать" мэра Южно-Сахалинска
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В Южно-Сахалинске в Российской Федерации в фойе администрации города злоумышленник напал на сотрудника мэрии с тесаком и большим ножом, пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает Sakhalin.Info.

“В администрации Южно-Сахалинска около 16 часов 3 июня произошло ЧП — 31-летний мужчина с тесаком и огромным ножом напал на другого мужчину“, - говорится в сообщении.

Последний был ранен и госпитализирован. Инцидент произошел в фойе. По данным Sakh.com, пострадал сотрудник мэрии

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Уточняется, что 31-летний злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили — обычно у градоначальника есть запись и график приемов граждан. Тогда под руку мужчине попался входивший в тот момент в здание сотрудник мэрии: он ударил его трижды. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

Известно, что он работает в департаменте землепользования, а нападавший — житель Томари.

Сейчас администрация Южно-Сахалинска работает в штатном режиме. На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Нападавший задержан и передан правоохранителям.

Как сообщалось 2 мая, в общежитии Житомира студент устроил резню.

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Теги: нападение, Россия, мэрия, нож, тесак
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Комментариев (2)
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PINKIPAU    03.06.2019, 11:17
Оценка:  +2
PINKIPAU
Скоро будут банду из Кремля выносить. Жрать людям в России стало нечего.
Lyonya-Space    03.06.2019, 12:25
Оценка:  0
Lyonya-Space
Зачем мешать людей с лошадьми?
Вальтанутые есть везде - это раз. А то что план "анаконда" действительно работает на "пользу" ватных скомарохов - это два. Правда в этот раз "анаконда" какая-то вяленькая в сравнении с развалом СССР, сильно уж "запад" миндальничает...
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