Массовые протесты в Албании: есть пострадавшие

Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы албанской столицы Тираны, требуя отставки премьер-министра Эдди Рамы.

В столице Албании Тирана тысячи жителей вышли на протест против действующего правительства и требованием провести досрочные выборы. Об этом 3 июня со ссылкой на МВД Албании сообщило агенство AFP.

Во время противостояния 10 правоохранителей и трое демонстрантов получили ранения.

Демонстранты скандировали "Рама, уходи" и бросали в полицейских камни, петарды и дымовые шашки. Организаторы протеста призывали протестующих воздержаться от насилия. В посольстве США в Албании осудили протесты в Тиране и призвали оппозицию начать диалог с властью.

Во время происшествия в Тиране находился с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он также осудил насилие и назвал его неприемлемым. "Политическое насилие противоречит нашим демократическим ценностям. Это абсолютно неприемлемо", сказал он.

Напомним, в феврале этого года начались протесты в Албании. Оппозиционеры требовали досрочных выборов и отставки премьер-министра Эди Рамы, который занимает эту должность с 2013 года. Тогда протестующие начали штурм парламента, во время которого пострадали более 20 человек

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