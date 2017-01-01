В Италии задержан экс-нардеп от Партии регионов - СМИ

Пехова задержали при прохождении пограничного контроля при попытке въезда в страну, пишут СМИ.

В Италии 2 июня был задержан бывшии народныи депутат Украины от Партии регионов Владимир Пехов. Об этом сообщает Страна в понедельник, 3 июня.

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По данным издания, задержание состоялось при прохождении пограничного контроля при попытке въезда в страну.

В Украине Пехов объявлен в розыск в связи с обвинением в совершении преступления по статье о незаконном завладении транспортным средством (ч.3 ст.289 УК Украины).

По данным СМИ, экс-нардеп незаконно завладел автомобилем Lexus LX 570, которыи принадлежал предприятию ТОВ Сеим Инвест, на основании чего ему было сообщено о подозрении в совершении преступления. Однако, 14 апреля 2019 года Пехов скрылся от полиции. В мае его объявили в международныи розыск.

В случает экстрадиции в Украину ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискациеи имущества.

Ранее беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что готов вернуться в Украину уже недели через две. Заявление было сделано 22 мая.