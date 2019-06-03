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В Великобритании запустили 5G

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Великобритания стала одной из первых европейский стран, запустивших пятое поколение мобильной связи.
В Великобритании заработала сеть пятого поколения
В Великобритании заработала сеть пятого поколения
Pro Poland

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В Великобритании заработала сеть 5G.  Известно, что мобильный оператор EE стал первым в Великобритании, предложившим услугу мобильной сети пятого поколения.

Об этом 3 июня сообщил Коммерсант.

Сообщается, что новая сеть будет работать на территории шести крупнейших городов страны, в том числе в Лондоне, Эдинбурге и Манчестере. К концу года 5G запустят еще в 10 городах. В июне 5G в Великобритании запустит Vodafone.

Использование мобильной сети пятого поколения наладили в Швейцарии и некоторых небольших странах, поэтому 5G в Великобритании делает страну одной из первых в Европе, кто запустил новый стандарт связи.

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В то же время 5G-сети уже действуют в США и некоторых азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.

Отметим, 5G в Украине заработает примерно в 2020 году. 17 мая экс-президент Петр Порошенко подписал указ о внедрении новой технологии в Украине.

Как сообщалось, в марте Австрия первой в Европе запустила связь 5G

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Теги: Мобильная связь, Технологии, Великобритания, стандарт 5G
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    03.06.2019, 12:20
Оценка:  0
VSHIVANKA
А У ЭУРОПЭЙЦИВ НА КУЕВЕ ЛЕТОМ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ .....)))
СУГС !!!
Вшивая_Вышиванка    03.06.2019, 13:36
Оценка:  +1
Вшивая_Вышиванка
Не знаю, как там с горячей водой, а вот интернет 4G - от Киевстар в Киеве очень слабенький, при постоянном росте тарифов могли бы делать услугу более качественной.(
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