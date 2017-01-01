Трамп прибыл с визитом в Великобританию

Нынешний президент США впервые прибыл с государственным визитом по приглашению Ее Величества Елизаветы II.

Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей прибыл в понедельник, 3 июня, в Великобританию с трехдневным визитом, сообщает Sky News.

Визит будет проходить в преддверии отставки британского премьер-министра Терезы Мэй.

Глава Белого дома посещает Великобританию уже во второй раз, но впервые с государственным визитом по приглашению Ее Величества Елизаветы II. Визит рассчитан на три дня, первый из которых, согласно ранее опубликованной программе, предполагает торжественную церемонию в Букингемском дворце, где президент и его супруга смогут встретиться с британским монархом и другими членами королевской семьи. На понедельник запланировано также посещение Вестминстерского аббатства, где Трамп возложит венок к расположенной там могиле неизвестного солдата. Вечером состоится торжественный банкет с участием Елизаветы II и Терезы Мэй.

Во вторник Трамп проведет двусторонние переговоры с Мэй, а также встретится с представителями деловых кругов двух стран и посетит прием в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке. На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Ожидается, что темами обсуждения также станет ситуация вокруг китайской корпорации Huawei, которую Лондон собирался привлечь к развертыванию сетей пятого поколения связи, а также международная безопасность - в том числе угрозы со стороны РФ.

В среду глава Белого дома отправится в Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, после чего отправится с визитом в Ирландию.

Ранее лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал комментарии Трампа относительно следующего премьер-министра "недопустимым вмешательством" в дела Великобритании.

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