Помпео назвал условие для новой сделки с Ираном

США ждут того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций, отметил американский госсекретарь.

США готовы заключить с Ираном новое соглашение с Ираном при условии гарантии, что эта страна не будет производить ядерное оружие. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Rheinische Post, опубликованном в воскресенье, 2 июня.

"Мы готовы заключить с Ираном соглашение, если он готов гарантировать, что там не будут развиваться возможности производить ядерное оружие, которое представляет угрозу миру", – сказал Помпео, отметив, что США намерены "гарантировать, что Иран никогда не станет обладать ядерным оружием".

Госсекретарь США добавил, что президент США Дональд Трамп считает, что заключенная в 2015 году сделка с Ираном "прямо" ведет к развитию ядерного оружия в Иране. "Это нельзя так принять, поэтому мы вышли из сделки", – добавил Помпео.

По его мнению, иранская ракетная программа "продолжает прогрессировать".

"Иран поддерживает членов Хезболлы. Он совершает убийства в Европе. Ядерное соглашение не изменило этого. Поэтому санкции, введенные США в отношении Ирана, должны не только способствовать соглашению, которое фактически предотвратит разработку ядерного оружия, но и противодействовать этим дополнительным угрозам США и центру Европы", – отметил Помпео.

Госсекретарь отметил, что США ждут того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону. В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "официальным концом".

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