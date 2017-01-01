Работника аэропорта выгнали за "футбол" у самолета

Сотруднику аэропорта в какой-то момент стало скучно, и он решил поиграть с сигнальным конусом.

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник решил поиграть в футбол сигнальным конусом и пинком забросил его на крыло самолета компании Аэрофлот. Видео инцидента опубликовала радиостанция Говорит Москва в воскресенье, 2 июня.

Судя по опубликованному ролику, сотруднику аэропорта в какой-то момент стало скучно, и он решил поиграть с сигнальным конусом. Мужчина зафутболил конус на крыло самолета, после чего потерял к нему интерес, развернулся и ушел.

Утверждается, что после публикации кадров с камеры видеонаблюдения работник был уволен.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек.

Позже были названы версии аварии самолета в Шереметьево.

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