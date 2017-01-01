В ходе разгона забастовки в Судане погибло 14 человек - СМИ

Более ста человек пострадали и 14 погибли во время разгона сидячей забастовки в Хартуме.

В столице Судана, Хартуме, 14 человек погибло в ходе разгона сидячей забастовки. Также более ста человек пострадало. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что на рассвете полиция и спецназ приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны и демонтажу появившегося там два месяца назад палаточного лагеря.

Позднее к ним присоединились военные, которые взяли площадь под свой полный контроль, выставив там кордоны безопасности. По словам очевидцев, операция по разгону демонстрантов проводилась с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

В то же время в армии, заявили о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось.

"Мы не разгоняли забастовку", - заявил телеканалу официальный представитель Военного совета. По словам военных, силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь проникла большая группа нарушителей. Они обещают, что демонстрантам будет позволено вернуться к месту проведения забастовки, и никто не будет чинить им препятствий. Более того, совет готов в течение 48 часов возобновить переговоры с оппозицией о будущем переходном периоде страны.

Оппозиция уже отказалась от диалога и заявила о том, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции".

В утренние часы ситуация в Хартуме начала выходить из-под контроля. В столице и его городе-спутнике Омдурмане начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи человек вышли на улицы, перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот. Был арестован президент Омар аль-Башир, руководивший страной почти 30 лет, распущено правительство, приостановлено действие конституции.

Военные создали переходный совет, который ввел чрезвычайное положение и комендантский час. Позже в доме экс-президента Судана нашли миллионы евро. Аль-Башир признал себя виновным в коррупции, незаконном обращении иностранной валюты и отмывании денег.

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