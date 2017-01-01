Королева Елизавета II приняла Трампа с женой

По данным СМИ, расходы на обеспечение безопасности президента США составят 50 млн долларов.

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 3 июня, приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце. Прибытие высоких гостей транслировал телеканал Sky News.

У дворца президента США встречал наследник британского престола принц Чарльз с супругой Камиллой. У входа во дворец Трамп был встречен Елизаветой II. В соответствии с программой визита, во дворце Трамп вместе с супругой выпьют чаю вместе с членами британской королевской семьи.

Начало трехдневного государственного визита американского лидера в Великобританию было отмечено артиллерийским салютом из 41 орудия, после чего гимн США для высокого гостя исполнил оркестр британской Гренадерской гвардии.

При этом Трамп не смог прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с Елизаветой II, хотя такая поездка и является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в Соединенное Королевство. Британские чиновники, занимающиеся подготовкой к визиту, сообщили Sunday Times, что попытка обеспечить безопасность главы Белого дома во время поездки в королевской карете была бы "настоящим кошмаром".

Согласно сообщениям газеты Daily Mirror, расходы на обеспечение безопасности президента составят 40 млн фунтов стерлингов ($50,5 млн).

Как сообщалось, Трамп пробудет в Великобритании три дня. Он также посетит Портсмут, где примет участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, после чего отправится с визитом в Ирландию.

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