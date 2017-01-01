В лондонской мечети мужчина с молотком напал на прихожан

Злоумышленника задержали находившиеся в мечети, а прибывшие правоохранители арестовали.

В лондонской мечети задержали мужчину с молотком, который пытался атаковать находящихся там людей. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает Independent.

Отмечается, что полиция получила сообщение о мужчине, вооруженного молотком, в понедельник около 4.30 утра.

"Нам сообщили, что 38-летний мужчина попытался напасть на людей. Прихожане задержали его до приезда правоохранителей", - сообщили в столичной полиции.

Приехавшие по вызову правоохранители арестовали мужчину по подозрению в попытке нанести тяжкие телесные повреждения.

В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция утверждает, что не видит террористических мотивов в попытке нападения. Сообщается, что нашлись очевидцы того, как задержанный накануне вступил в конфликт с посетителями мечети.

Напомним, в мае в мечети Лондона произошла стрельба. В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы.

Как сообщалось, 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.

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