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ЕС готовит продление санкций по Крыму - СМИ

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Санкции против России намерены продлить до 23 июня 2020 гаду. С таким предложением выступила Могерини.
Срок действия санкций истекает в июне
Срок действия санкций истекает в июне

Еврокомиссия предлагает продлить санкции в отношении России за аннексию Крыма до 23 июня 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 3 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС.

ЕС "не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя", - сообщает агентство.

По его данным, рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В документе, датированном 3 июня, говорится, что ЕС "останется приверженным полной имплементации политики непризнания" аннексии Крыма.

Более подробной информации о планах Еврокомиссии агентство не приводит.

Как сообщалось, на прошлой неделе Москва решила расширить "черный список" представителей Евросоюза в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении россиян. 

 

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Крым, санкции, Еврокомиссия, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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