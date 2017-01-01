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Полиция Австралии пересаживается на Tesla

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Патрульные получат автомобили Tesla Model X, которые разгоняются с 0 до 100 км в час менее, чем за три секунды.
Патрульные пересаживаются на Tesla
Патрульные пересаживаются на Tesla
BusinessInsider

В астралийском штате Виктория обновили полицейский автопарк. Отныне правоохранители штата будут патрулировать местность на электрическом кроссовере Tesla Model X. Об этом 3 июня сообщил Business Insider.

Известно, что автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунд. Кроссовер уже поступил в распоряжение полицейских и пройдет тестирование в некоторых регионах штата.

Во время испытаний будут проверять пригодность авто для дорожно-патрульной службы. Штат Виктория станет первым австралийским штатом, в автопарке которого будут электрические автомобили Tesla Model X.

В комиссариате полиции штата считают, что будущее за электромобилями, а их использование имеет большие преимущества с экологической точки зрения, учитывая, какие расстояния преодолевают патрульные машины ежегодно.

Ранее стало известно, что Tesla запустит сервис полностью автоматизированного такси в 2020 году.

Кроме того, основатель компании Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США.

 

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Теги: Австралия, электромобили, Tesla Motors, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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