В ПАСЕ усложняют введение санкций против делегаций - Арьев

В Парламентской ассамблеи Совета Европы намерены принять новые правила относительно введения санкций.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял резолюцию, которая может изменить правила организации в вопросе введения санкций в отношении делегаций. Об этом в понедедльник, 3 июня, сообщил глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", - написал он.

Арьев отметил, что украинская делегация была против утверждения этой резолюции. Однако, по его словам, те, кто голосовал за резолюцию, отмечали, что "россиян нужно начинать критиковать в лицо, поскольку они не меняются".

"Даже если резолюцию проголосуют, возможность ввести санкции в урезанном варианте, но останется", - написал Арьев.

Он также отметил, что украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить Ассамблею не принимать данную резолюцию.

Как сообщалось, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволил России участвовать в выборах нового генсека.

В Киеве это решение назвали "позорным" и заявили, что борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов.

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