В Индии пропал самолет с 13 людьми на борту
Военно-транспортный самолет Ан-32 пропал с радаров через полчаса после взлета. На борту находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.
В Индии в понедельник, 3 июня, пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-32, сообщает газета Times of India.
По данным СМИ, самолет исчез примерно через полчаса после взлета из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.
На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.
На поиски пропавшего самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130.
Отметим, прошлый год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего в 2018 году услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 - погибли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент