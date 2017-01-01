В Индии пропал самолет с 13 людьми на борту

Военно-транспортный самолет Ан-32 пропал с радаров через полчаса после взлета. На борту находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.

На поиски исчезнувшего Ан-32 отправили два самолета из открытых источников

В Индии в понедельник, 3 июня, пропал с радаров военно-транспортный самолет Ан-32, сообщает газета Times of India.

По данным СМИ, самолет исчез примерно через полчаса после взлета из аэропорта города Джорхат в штате Ассам на северо-востоке страны.

На борту исчезнувшего самолета находились восемь членов экипажа и пять пассажиров.

На поиски пропавшего самолета направлены истребитель Су-30 и военный самолет для проведения спецопераций С-130.

Отметим, прошлый год стал худшим по числу жертв авиакатастроф с 2014 года. Всего в 2018 году услугами воздушных перевозок воспользовались 4,3 млрд человек, из них 523 - погибли.

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