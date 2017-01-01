Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила предварительное расследование в отношении Ассанжа по делу об изнасилованиях.

Суд в Швеции отказался заочно арестовывать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании. Об этом сообщает dpa в понедельник, 3 июня.

Прокурор Ева Мари Перссон ранее заявила, что если шведский суд согласует задержания Ассанжа, то она выдаст европейский ордер на арест.

Напомним, 13 мая шведская прокуратура возобновила предварительное расследование в отношении Ассанжа. В 2010 году он приезжал в Швецию и две женщины заявили, что они якобы стали жертвами сексуальных преступлений, совершенных Ассанжем.

Хотя дело о возможном сексуальном преступлении Ассанжа в Швеции было остановлено в 2017 году, обвинения в изнасиловании остались в силе. Власти Швеции были вынуждены отложить дело, потому что тогда Ассанж жил в посольстве Эквадора, и не было никакой перспективы привезти его в Швецию.

В апреле Ассанжа выселили из посольства Эквадора, где он скрывался с 2012 года. 11 апреля его арестовала британская полиция, и сейчас он отбывает 50-недельный срок в Британии за то, что в 2012 году не явился в суд после освобождения под залог.

Основателю WikiLeaks также грозит выдача США, где против него подготовили 17 обвинений. Ассанж может получить тюремный срок в 175 лет.

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