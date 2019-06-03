В Ираке приговорили к казни 11 граждан Франции

Казнь джихадистов в камере смертников будет позором для страны, считают французские юристы.

В Ираке очень строгие законы по отношению к джихадистам

В Ираке суд приговорил к смертной казни 11 граждан Франции, которых подозревают в связях с "Исламским государством". Об этом сообщает телеканал France 24 в понедельник, 3 июня.

Отмечается, что сегодня суд Багдада вынес смертный приговор последним двум французам из 11, переведенных в Ирак из Сирии. Осужденные смогут обжаловать приговор в течение 30 дней.

Также сообщается, что с начала 2018 года в Ираке приговорили к различным срокам и смертной казни более 500 иностранцев за связи с ИГИЛ. При этом ни один из них еще не был казнен.

Согласно законодательству Ирака, смертная казнь, которая осуществляется путем повешения, грозит всем, кто присоединился "террористической группировке". Для этого даже не обязательно участие в вооруженных действиях.

Ранее в понедельник во Франции группа видных адвокатов заявила, что казнь французских джихадистов в камере смертников будет позором для страны.

Напомним, 26 мая суд в Багдаде приговорил трех граждан Франции к смертной казни за членство в "Исламском государстве". До сих пор несколько французов, примкнувших к ИГИЛ, были приговорены в Ираке к пожизненному заключению.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch критикует иракские суды за то, что они часто принимают решения о смертной казни. В 2017-2018 годах число таких приговоров выросло с 65 до 271.

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