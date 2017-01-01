Байден лидирует среди кандидатов в президенты США

Американский политик имеет большой отрыв в рейтинге популярности кандидатов в президенты от Демократической партии.

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в рейтинге популярности со значительным отрывом от других кандидатов в президенты от Демократической партии. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает американское издание The Hill со ссылкой на социологический опрос, проведенный вместе с компанией HarrisX.

Отмечается, что Байден обходит ближайшего соперника-однопартийца, Берни Сандерса, более чем вдвое.

"Джо Байден обошел сенатора Берни Сандерса на 19 пунктов в последнем опросе Hill-HarrisX, опубликованном в понедельник, сохраняя ощутимый отрыв от остальных", - отмечается в сообщении.

Так, по данным опроса, Джо Байден получил 35% поддержки демократического электората, за ним идет Берни Сандерс с результатом 19%. Далее в рейтинге расположены Пит Бутиджич (8%), Элизабет Уоррен (5%), Камала Харрис (4%), Бето О'Рурк (4%), Кори Букер (3%). Еще около 17% респондентов не определились с однозначным ответом.

С момента старта избирательной кампании Джо Байдена в апреле, его преимущество над другими кандидатами продолжает быть относительно стабильным. Ни один из однопартийцев не смог подвинуть бывшего вице-президента на второе место. В то же время, как отмечает издание, это может измениться после первого тура дебатов, который в конце июня проведет Национальный комитет Демократической партии США.

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности соперничать с Байденом на выборах и поставил под сомнение его умственные способности.

Позже сообщалось, что Байден опережает Трампа по опросам на шесть процентных пунктов.

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