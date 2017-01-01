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Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

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Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 до 40 тысяч человек.
Чехия ждет украинцев на работу
Чехия ждет украинцев на работу
pixabay.com
 
Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины, сообщает Radio Praha.
 
По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека, речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу. До сих сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19,6 тысячи Теперь их количество увеличено до 40 тысяч.
 
Ранее в МИД Чехии неоднократно заявляли, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима "Проект Украина" недостаточны, а срок ожидания подачи документов на "рабочую карту" превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. 
 
На начало 2018 года в Чехии было трудоустроено 121 086 украинцев, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

В Эстонии опасаются остаться в меньшинстве из-за наплыва украинцев

Ранее сообщалось, что в прошлом году заробитчане перечислили в Украину рекордную сумму.

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Теги: работа, Чехия, украинцы, заробитчане, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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