При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек

Число жертв может увеличиться, так как сотни человек ранены, многие получили огнестрельные ранения.



Более 35 человек погибли в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.

Отмечается, что сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.



3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.



Венные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.



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