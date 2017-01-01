Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Столкновение теплоходов в Будапеште: найдены тела погибших

Комментариев: 0
Спасатели нашли тела погибших туристов в результате столкновения двух теплоходов на Дунае.
Катер Русалка затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит
Катер Русалка затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит
Index.hu

Спасатели обнаружили тела пятерых туристов, которые погибли при столкновении двух теплоходов на Дунае в Будапеште. Об этом пишет сайт Index.hu.

Сообщается, что 3 июня спасатели извлекли из Дуная труп мужчины. Погибший находился в регионе Бач-Кишкун, на расстоянии более 100 км вниз по течению от столицы Венгрии.

Имя погибшего не называется, однако венгерские СМИ пишут, что это корейский турист в возрасте около 60 лет.

Кроме того, вчера водолазы достали из воды тело женщины. Ее нашли в обломках прогулочного теплохода, которые лежит на дне Дуная вблизи моста Маргит, где произошла авария.

Поисковая операция продолжается. Постоянные дожди и сильное течение мешали водолазам проводить работы. Многие из тел, как полагают, все еще находятся внутри затонувшего теплохода.

Прогулочный катер Русалка затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне в 1949 году. Также сообщалось, что капитаном врезавшегося в теплоход в Будапеште корабля был украинец.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, столкновение, судно, Будапешт, катер, пароход
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь