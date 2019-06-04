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В России показали испытания новой противоракеты

Комментариев: 3
Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны проведен в Казахстане.

Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане. 

"На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

 

Как сообщалось, в конце мая украинские военные испытали в Одесской области ракетные комплексы Ольха-М и ракеты с кассетной боевой частью Ольха-Р. Также были проведены стрельбы из комплексов Нептун модернизированной крылатой ракеты Р-360.

 

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Теги: Россия, ракета, видео, ракеты, военные, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    04.06.2019, 12:31
Оценка:  -1
Woodbrother
С той же самой площадки, та же самая, что и 40 лет назад 51Т6. И шо в ней нового ? Кинетический перехват она сделать не в состоянии. БЧ там нейтронная, как и на старинных американских аналогах. Система сможет на несколько минут прикрыть охраняемый объект.
Woodbrother    04.06.2019, 12:32
Оценка:  0
Woodbrother
Но при этом убьет все живое в огромном радиусе вокруг эпицентра события. Это если противник не нанесет комбинированный удар с серией взрывов в стратосфере. В том случае вся инфраструктура 51Т6 окажется не эффективной.
Lyonya-Space    04.06.2019, 12:27
Оценка:  0
Lyonya-Space
Союзмультфильм не стоит на месте, растёт над собой, так сказать!
Уже осваивают КАМПУТИРНУЮ МУЛЬТИ-МИСТИФИКАЦИЮ.
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