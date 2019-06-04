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В Тель-Авиве по ошибке вывесили флаги Литвы вместо флагов ЛГБТ

Комментариев: 3
Организаторы мероприятия перепутали флаги и вывесили перед гей-парадом на улицах Тель-Авива флаги Литвы.
Флаги Литвы на улицах Тель-Авива вместо флагов ЛГБТ
Флаги Литвы на улицах Тель-Авива вместо флагов ЛГБТ
Reddit

В Израиле вывесили флаги Литвы вместо флагов ЛГБТ-сообщества. Информация об этом инциденте появилась 3 июня в треде на популярном сайте Reddit.

С 9 по 15 июня состоится крупнейшее в регионе ЛГБТ-мероприятие - Tel Aviv Pride Week. Сам гей-парад в Тель-Авиве состоится 14 июня.

О замене флагов также информировало израильское издание Ynet в Facebook. Публикация собрала более восьми тысяч лайков, около 400 репостов и тысячу комментариев.

Сообщается, что муниципалитет Тель-Авива по ошибке вывесил флаги Литвы вместо интернационального символа ЛГБТ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что сообщество ЛГБТ получит поддержку США во всем мире.

Также сообщалось, что Украина заняла 35 место из 49 возможных в рейтинге "Радужная Европа".

 

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Теги: Израиль, Литва, флаг, ЛГБТ, гей-парад, Тель-Авив
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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T-REX2    04.06.2019, 13:43
Оценка:  -1
T-REX2
Совпадение?!
Nikolas_Adver    04.06.2019, 13:05
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
никакой ошибки. все правильно
zheka-yakob    04.06.2019, 12:54
Оценка:  +5
zheka-yakob
Никакой ошибки нет.
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