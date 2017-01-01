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Кремль отреагировал на назначение Кучмы представителем на Минских переговорах

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В Москве называют Кучму авторитарным, но опытным деятелем.
Кремль отреагировал на назначение Кучмы представителем на Минских переговорах
Кремль отреагировал на назначение Кучмы представителем на Минских переговорах
wikipedia.org

В Росии отреагировали на назначение Леонида Кучмы в качестве главы украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Украина.

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В Кремле называют Кучму авторитарным, но опытным деятелем. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, бывший украинский президент хорошо разбирается в проблематике. Однако для российской стороны важна “концептуальная позиция“ Владимира Зеленского.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по время встречи с членами украинской делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе представил нового главу украинской делегации - экс-президента Леонида Кучму. 

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Сообщается, что Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. “За это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3000 украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

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Теги: Песков, Кремль, Россия, Кучма, Зеленский, реакция, минск, переговоры
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