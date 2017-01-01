В Лондоне запустили в воздух надувного "малыша Трампа"

Огромный надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Дональда Трампа запустили в знак несогласия визита президента США в Великобританию.

Жители Великобритании выразили недовольство от предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Великобританию с помощью надувного шара в виде младенца в подгузнике, похожего на американского президента и со смартфоном в правой руке. Об этом 4 июня пишет Associated Press.

В Лондоне представители профсоюзов, женских групп, борцы за мир и защитники окружающей среды пришли на демонстрацию против визита Трампа.

Протест на Парламентской площади начался с запуска надувного "малыша Трампа". Лидеры оппозиции в скором времени присоединятся к участникам акции на Трафальгарской площади, около офиса премьер-министра Терезы Мэй.

Ожидается, что в протесте примет участие лидер лейбористов Джереми Корбин. По словам пресс-секретаря партии, Трамп является сексуальным хищником и расистом, недостойным чести приема у королевы Елизаветы II.

Напомним, 3 июня состоялся визит Трампа в Великобританию, где американский президент вместе с женой посетили Вестминстерское аббатство, пообщались с Ее Величеством и побывали на торжественном банкете.

Мелания Трамп прибыла на встречу с королевой в стильном "британском" платье.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet