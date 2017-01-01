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В Лондоне проходят переговоры Трампа с Мэй

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Американский лидер и британский премьер, который через несколько дней покинет пост, обсудят ряд вопросов.
В Лондоне проходят переговоры Трампа с Мэй

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 июня, встретился с британским премьер-министром Терезой Мэй, сообщает Reuters.

Как отмечается, к Трампу присоединились его жена Меланья, его дочь Иванка и члены его администрации, в том числе советник по нацбезопасности Джон Болтон и министр финансов Стивен Мнучин.

На встрече с Мэй американский лидер планирует затронуть тему сделки о свободной торговле, которую две страны могут заключить в течение нескольких месяцев после Brexit, чтобы помочь Лондону компенсировать потери, понесенные в результате изменений в торговых отношениях с ЕС. Ожидается, что темами обсуждения также станет ситуация вокруг китайской корпорации Huawei, которую Лондон собирался привлечь к развертыванию сетей пятого поколения связи, а также международная безопасность - в том числе угрозы со стороны РФ.

Как сообщалось, накануне Трамп прибыл в Великобританию стрехдневным визитом. Он с женой побывал на приеме у королевы Елизаветы II.

В то же время, противники Трампа запустили в Лондоне надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Трампа.

 

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Теги: США, Британия, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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