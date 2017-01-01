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США ужесточили санкции в отношении Кубы

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Администрация Дональда Трампа приняла стратегическое решение отказаться от курса на смягчение санкций и других ограничений в отношении Кубы.
Отношения между США и Кубой вновь обострились
Отношения между США и Кубой вновь обострились
Getty Images

Власти США применили дополнительные ограничительные меры в отношении Кубы. Об этом сообщается на сайте американского Минфина во вторник, 4 июня.

Отмечается, что речь идет о введении запрета на групповые поездки граждан США на Кубу в рамках образовательных обменов. Также вводится запрет на поставки на Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов.

Решения вступят в силу 5 июня после публикации официального уведомления в Федеральном реестре – сборнике документов американского правительства.

"Администрация приняла стратегическое решение отказаться от курса на смягчение санкций и других ограничений в отношении кубинского режима. Нынешние действия будут способствовать предотвращению попадания долларов США в руки вооруженных сил, разведки и служб безопасности Кубы", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее в апреле США добавили в список санкций по Кубе пять юридических лиц, которые предположительно контролируются кубинскими военными.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле.

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Теги: США, Куба, санкции, ограничение
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Источник: korrespondent.net

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