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Трамп уснул во время речи Елизаветы II - СМИ

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Американский президент начал "клевать носом" во время речи королевы Великобритании, пишет Mirror.
Дональд Трамп на королевском банкете
Дональд Трамп на королевском банкете
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Американский президент Дональд Трамп решил вздремнуть во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 4 июня пишет британский таблоид Mirror.

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В издании пишут, что камеры зафиксировали сонного Трампа во время королевской речи об отношениях США и Великобритании.

Елизавета II подчеркнула, что британские компании в США предоставили работу миллиону американцев.

Монарх отметила общие ценности Великобритании и США и предложила встать и выпить тост за американского лидера.

После речи королевы Дональд Трамп резко поднял голову вверх.

Ранее первая леди США Мелания Трамп в стильном платье от Gucci встретилась с британским монархом.

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Теги: США, видео, Трамп, Великобритания, Елизавета II, Дональд Трамп, королева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Николай510    04.06.2019, 18:31
Оценка:  0
Николай510
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