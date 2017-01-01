Трамп хочет заключить с Британией сделку по Huawei

США и Британия смогут договориться о том, что "делать" с Huawei, заявил американский президент.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что возможные связи разведки Великобритании с компанией Huawei "не станут проблемой". Об этом он сказал во вторник, 4 июня, после встречи с британским премьером Терезой Мэй, сообщает The Guardian.

Он также добавил, что намерен заключить с Лондоном соглашение по китайской компании.

Трамп подчеркнул, что США и Британия смогут договориться о том, что "делать" с Huawei.

В свою очередь, Мэй поблагодарила Трампа за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

По словам Мэй, Британия и США были партнерами в течении последних 75 лет.

Она также добавила, что в течении последних двух лет поддерживала эти дружеские отношения вместе с Трампом.

Мэй подчеркнула, что Лондон и Вашингтон работают вместе над расследования дела об отравлении с Солсбери.

Также сообщается, что Трамп выразил уверенность в том, что выход Великобритании из Евросоюза состоится.

"Я думаю, что это [Brexit] произойдет и что это, возможно, - то, что должно произойти. Это великая страна и она хочет [вернуть] собственную идентичность, она хочет иметь собственные границы, она хочет сама вести свои дела", - сказал он.

Как сообщалось, накануне Трамп прибыл в Великобританию стрехдневным визитом. Он с женой побывал на приеме у королевы Елизаветы II.

В то же время, противники Трампа запустили в Лондоне надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Трампа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet