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В Таллинне экстренную посадку совершил самолет из Киева

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На борту находились 39 человек. Из-за инцидента на полчаса закрыли взлетную полосу.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Самолет эстонской авиакомпании Nordica из-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина.

Об этом сообщает ERR.

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Известно, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси. В этот момент на борту было 35 пассажиров и 4 члена экипажа.

Сообщается, что никто не пострадал.

Из-за данного инцидента временно сбилось движение самолетов, ведь взлетную полосу закрыли на полчаса.

Недавно в Ровенской области разбился военный вертолет. Известно, что поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате авиационной катастрофы, по предварительной информации, погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Теги: самолет, Эстония, авиаперелет, авария
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