В Конго число заболевших лихорадкой Эбола превысило две тысячи

Две трети случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго закончились смертельным исходом.

Количество случаев лихорадки Эбола в Конго с момента начала эпидемии превысило 2 тысячи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго, сообщает AFP.

"С момента начала эпидемии общее число случаев составляет 2 008, из которых 1 914 были подтверждены (лабораторными исследованиями), в то время как 94 - вероятны", - говорится в сообщении.

Две трети случаев заражения закончились смертельным исходом. "Всего было 1346 смертей (1252 подтвержденных и 94 вероятных) и 539 человек выздоровели", - отметили в Минздраве.

Напомним, 1 августа Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Эпидемия лихорадки Эбола в Конго достигла пика

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