Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин

В качестве почетных гостей на приеме, помимо принца Чарльза и Камиллы, присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом Филипом.

Президент США Дональд Трамп во второй день своего визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина: своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, он угощал приготовленным на гриле филе говядины с калифорнийским вином.

Во вторник, 4 июня, вечером Трамп и его супруга Меланья устроили торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке. В качестве почетных гостей на приеме, помимо принца Чарльза и Камиллы, присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом Филипом. Всего на прием были приглашены шестьдесят гостей.

На закуску подавались помидоры с базиликом и со свежим итальянским сыром буррата. В качестве основного блюда в меню фигурировали филе говядины с тонко порезанным картофелем и с морковью. На десерт гостям были предложены ванильное мороженое с ягодами.

Все вина были с фермы Iron Horse на севере Калифорнии: к закускам подавалось Chardonnay, к основному блюду – Pinot Noir, к десерту – шампанское. По цене напитки существенно уступали подававшимся накануне у королевы. Вино Chateau Lafite Rothschild, которым Елизавета Вторая угощала гостей, стоит 1,4 тысячи фунтов стерлингов за бутылку.

Как сообщалось, накануне Трамп прибыл в Великобританию стрехдневным визитом. Он с женой побывал на приеме у королевы Елизаветы II.

В то же время, противники Трампа запустили в Лондоне надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Трампа.

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