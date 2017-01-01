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Мэр Лондона об оскорблении со стороны Трампа: Как ребенок

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Накануне своего визита в Британию президент США назвал Садика Хана "отмороженным неудачником".
Мэр Лондона Садик Хан
Мэр Лондона Садик Хан
BBC

Мэр Лондона Садик Хан сказал, что совсем не обиделся на президента США Дональда Трампа, который перед официальным визитом в британскую столицу назвал его "отмороженным неудачником". Об этом сообщает ВВС.

"Такое сделал бы разве что 11-летний ребенок", - сказал Хан. "Но ему решать, как себя вести. Я не буду отвечать подобным образом. Я думаю, что ниже моего достоинства писать детские твиты и оскорбления", - добавил он.

Мэр Лондона ожидал, что США будут больше походить на пример для подражания.

Как сообщалось, накануне Трамп прибыл в Великобританию с трехдневным визитом. Он с женой побывал на приеме у королевы Елизаветы II.

В то же время, противники Трампа запустили в Лондоне надувной шар в виде младенца в подгузнике с лицом Трампа.

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Теги: Британия, Лондон, скандал, мэр, Трамп, Великобритания, Дональд Трамп, оскорбление
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Источник: korrespondent.net

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