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В РФ объяснили, почему победа Зеленского раздражает Путина

Комментариев: 51
Психолог и журналист считает, что Путина раздражает то, что Кремль просчитался с украинскими выборами.
Путин раздражен победой Зеленского
Путин раздражен победой Зеленского
EPA/UPG

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Президент России Владимир Путин испытывает крайнее раздражение в связи с тем, что новым президентом Украины стал человек “не его круга”. Он считает Зеленского недостаточно компетентным, да и сам выбор украинцев расценивает исключительно в качестве оскорбления. Об этом психолог и журналист Леонид Радзиховский написал в своем блоге для “Собеседника“.

У Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, “нашего круга”. А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, - корпоративное оскорбление… Раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее, - заявил эксперт.

В качестве подтверждения того, что Путин сильно раздражен, психолог вспомнил ситуацию со сменой куратора по Донбассу Суркова.

Отдельное раздражение вызывает тот факт, что победа “учителя Голобородько” оказалась неожиданной. Верю, что он не просчитал победу Зеленского. “Он” это не Сурков, а Путин. Путину было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента. А выяснилось, что он стал им. Это может вызывать естественное раздражение у Путина. И оно вполне естественно может вылиться в то, что виноватым окажется стрелочник. И стрелочника снимут, - резюмирует Радзиховский.

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Напомним, в Кремле рассказали, каких “первых шагов” ждут от Украины. У Путина отметили, что хотят видеть прогресс с украинской стороны.

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Теги: РФ, Путин, Зеленский, раздражение
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Комментариев (51)
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WTF2wtf    05.06.2019, 11:12
Оценка:  0
WTF2wtf
А что нам до "переживаний" этого отмороженного Ху-й-Ло-фюррерка???
Главное чтобы он нах убрался из нашей страны со своими танками, наемниками и прочей боевой ху-йне ... а там пусть у себя на рассее чморит свое население
Ruspidor    05.06.2019, 11:05
Оценка:  -2
Ruspidor
Радзикто?
ZaPetra    05.06.2019, 10:43
Оценка:  -6
ZaPetra
Ребята а какой подоходный налог в наукраине ? просто интересно как правительство трaxает нерабов )))
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:44
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Тебе это как поможет в пидо_расии?
Woodbrother    05.06.2019, 10:45
Оценка:  -1
Woodbrother
Зачем оно вам на вашей говеной россии ?
Джо-кер    05.06.2019, 10:45
Оценка:  -4
Джо-кер
18 %.
ZaPetra    05.06.2019, 10:47
Оценка:  -2
ZaPetra
Джо-кер, ничего не забыл ? а +1,5 % военного сбора ? итого 19,5%
ZaPetra    05.06.2019, 10:48
Оценка:  -5
ZaPetra
Не ничего, я все понял, просто в России 13% , так что наслаждайтесь дальше нерабы )))
Woodbrother    05.06.2019, 10:50
Оценка:  0
Woodbrother
86% рассиан не могут купить себе нормальной еды. Житие кремлевских холопов безрадостно
WTF2wtf    05.06.2019, 11:09
Оценка:  -1
WTF2wtf
Путинский нацик доволен тем, как россия имеет оккупированный Донбасс с населением в несколько миллионов?
Это ради какого-то подоходного на расее Путин так всех там опустил????
Конченые ...
farfalle    05.06.2019, 11:12
Оценка:  -2
farfalle
86%? А чего не 130? Где ты такую дурь находишь, дебил?
Woodbrother    05.06.2019, 11:15
Оценка:  -2
Woodbrother
Это из вашей на рассейской статистики.
WTF2wtf    05.06.2019, 11:15
Оценка:  -3
WTF2wtf
Наци путинское, какого снова по аккаунтам скачешь?
Нах пшло, многостаночницо упоротое
farfalle    05.06.2019, 11:20
Оценка:  +2
farfalle
Woodbrother - ну пришли ссылочку из российской статистики. Прям интересно)
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:42
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
"Императора" масковии раздражают все кто не Путин
Kostos    05.06.2019, 10:42
Оценка:  +3
Kostos
ЗаПуйла, шо ты чипушишь, клоун кумэдный?
ZaPetra    05.06.2019, 10:42
Оценка:  -6
ZaPetra
о членогрыз, привет "
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:43
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Тебе уже отгрызли?
Woodbrother    05.06.2019, 10:44
Оценка:  0
Woodbrother
ZaPetra -опять вы всех по себе меряете .
Джо-кер    05.06.2019, 10:32
Оценка:  -2
Джо-кер
https://topwar.ru/148420-20-jaht- rossijskih-milliarderov-prevoshod jat-po-stoimosti-voenno-morskoj-f lot.html
Джо-кер    05.06.2019, 10:33
Оценка:  -1
Джо-кер
А мужик за МКАДом в своих ибенях ходит в туалет на улице, подтираясь лопухом. Это реалии современной России.
ZaPetra    05.06.2019, 10:36
Оценка:  -5
ZaPetra
это в твое соображении так живут за мкадом ? И медведи на велосипедах с балалайкой ездят ))) Напомнить как твои мужики в окопах гнили пока Петро оборонпром грабил и виллы в Испании покупал ?
ZaPetra    05.06.2019, 10:38
Оценка:  -4
ZaPetra
Напомнить как наукраина за 5 лет стала самой нище страной в Европе где даже в столице по пол года горячей воды нету, пока власть увеличивала свое состояние ? Напомнить какой флот наукраине и сравнить его с российским ?
WTF2wtf    05.06.2019, 11:10
Оценка:  -1
WTF2wtf
Самый нищий теперь оккупированный россией Донбасс ... и кровь впридачу к разрухе и нищете от этого конченого путинского мира ((((
farfalle    05.06.2019, 11:13
Оценка:  -2
farfalle
Путинский мир - в Крыму. А на Донбассе - пока украинский
Woodbrother    05.06.2019, 11:14
Оценка:  -2
Woodbrother
ZaPetra самая нищяя страна- бывшая армения, за ней сразу идет россия. Именно жители россии в большинстве своем имеют доход ниже 100 долларов в месяц.
Woodbrother    05.06.2019, 11:14
Оценка:  -3
Woodbrother
farfalle - помер ваш кремлевский говнюк в 2016 году. Оккупация Крыма россией так же не вечна.
WTF2wtf    05.06.2019, 11:16
Оценка:  -3
WTF2wtf
farfalle, нацик путиснкий, так твой ботоксный фюррерок Донбасс посчитал третьесортным и пользует его тупо ка кжертву ради захваченного Крыма, хотя захватывал Крым и Донбасс ... конченое
Джо-кер    05.06.2019, 10:16
Оценка:  0
Джо-кер
Там уже за МКАДом мужикам жрать нечего и выпить не за что, а он обеспокоен выбором украинцев((((((. Скоро вынесут на вилах из Кремля всю эту банду.
ZaPetra    05.06.2019, 10:20
Оценка:  -9
ZaPetra
ты дyрак ? Посмотри на каком месте РФ по ВВП в мире и сравни с наукраиной
Coюзник    05.06.2019, 10:22
Оценка:  +2
Coюзник
Ты дурак ... посмотри кому принадлежит этот ВВП ...
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:27
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Coюзник ВВП принадлежит сам себе. Это ему все! принадлежатXD
ZaPetra    05.06.2019, 10:28
Оценка:  -6
ZaPetra
ты точно дyрак, если пишешь "кому принадлежит этот ВВП ))) На галиции не учили что такое ВВП ?
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:33
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Все дураки один ты - ЭксПерд по ВВП!
Coюзник    05.06.2019, 10:20
Оценка:  +3
Coюзник
Не вынесут К сожалению в мировой истории восстания рабов всегда закачивались жестоким подавлением ... и после этого снова большенство устраивает рабство.
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:34
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Coюзник Согласен. На масковии так точно!
Джо-кер    05.06.2019, 10:12
Оценка:  -6
Джо-кер
Аналог Миши Галустяна)))).
VSHIVANKA    05.06.2019, 10:08
Оценка:  -7
VSHIVANKA
КОРОЧЕ ИЗ ЭТОГО РОЯ НЕ ВЫЙДЕТ НИХУЯ ....)))
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:29
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Из рашистского роя ничего путнего не выходило уже давно.
ZaPetra    05.06.2019, 10:33
Оценка:  -8
ZaPetra
кроме крымского моста и северных потоков,атомных электростанций... Но с наукраины много чего выходит, например гастарбайтеры ))) или гранатометы "молот" или соцсеть юкрейнианс))) Или великий шелковый путь (а не он через РФ пошел) , ну короче что то выходит )
ВАТА_FUCK    05.06.2019, 10:35
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
С нарасии так только материал для лепки фигур новогодних - дерьмо!
ZaPetra    05.06.2019, 10:39
Оценка:  -5
ZaPetra
ага для тебя только это и доступно с России )
ZaPetra    05.06.2019, 10:39
Оценка:  -5
ZaPetra
ТВЭЛЫ напомнить где наукраина покупает ?
Woodbrother    05.06.2019, 10:43
Оценка:  0
Woodbrother
ТВЭЛы Украина покупает у фирмы Вестингазу . Уже лет 6 как покупает и че ?
ZaPetra    05.06.2019, 10:44
Оценка:  -7
ZaPetra
Ха ха ха )))
ZaPetra    05.06.2019, 10:46
Оценка:  -6
ZaPetra
https://gordonua.com/news/mon ey/ukraina-za-8-mesyacev-kupi la-yadernogo-topliva-na-307-m ln-gosstat-467537.html
Woodbrother    05.06.2019, 10:57
Оценка:  -1
Woodbrother
ZaPetra- гордон, это такой же клоун как и ЗЕ, только с еще более низким IQ.
Woodbrother    05.06.2019, 10:07
Оценка:  -3
Woodbrother
Путин давно умер, а мнение двойников путина никто не спрашивает.
ZaPetra    05.06.2019, 10:12
Оценка:  -5
ZaPetra
а тебе какая разница двонйик, тройник ? Что от этого меняется ? Тебя так же наклоняют )))
Woodbrother    05.06.2019, 10:49
Оценка:  0
Woodbrother
Для ватников разницы нет.
ZaPetra    05.06.2019, 10:13
Оценка:  -4
ZaPetra
Woodbrother, ты тоже давно умер а это твой клон )))
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