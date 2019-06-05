В РФ объяснили, почему победа Зеленского раздражает Путина

Психолог и журналист считает, что Путина раздражает то, что Кремль просчитался с украинскими выборами.

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Президент России Владимир Путин испытывает крайнее раздражение в связи с тем, что новым президентом Украины стал человек “не его круга”. Он считает Зеленского недостаточно компетентным, да и сам выбор украинцев расценивает исключительно в качестве оскорбления. Об этом психолог и журналист Леонид Радзиховский написал в своем блоге для “Собеседника“.

У Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, “нашего круга”. А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, - корпоративное оскорбление… Раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее, - заявил эксперт.

В качестве подтверждения того, что Путин сильно раздражен, психолог вспомнил ситуацию со сменой куратора по Донбассу Суркова.

Отдельное раздражение вызывает тот факт, что победа “учителя Голобородько” оказалась неожиданной. Верю, что он не просчитал победу Зеленского. “Он” это не Сурков, а Путин. Путину было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента. А выяснилось, что он стал им. Это может вызывать естественное раздражение у Путина. И оно вполне естественно может вылиться в то, что виноватым окажется стрелочник. И стрелочника снимут, - резюмирует Радзиховский.

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Напомним, в Кремле рассказали, каких “первых шагов” ждут от Украины. У Путина отметили, что хотят видеть прогресс с украинской стороны.