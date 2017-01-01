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У берегов Индонезии затонуло судно: 17 пропавших без вести

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На борту грузового судна находилось 20 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
При крушении судна выжить удалось всего трем матросам
При крушении судна выжить удалось всего трем матросам
AP

У берегов Индонезии после крушения грузового судна по меньшей мере 17 человек пропали без вести. Об этом в среду, 5 июня, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу местной спасательной службы.

По его словам, судно, на котором, предположительно, находилось около 20 человек, затонуло 4 июня. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 29 мая в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами. Спасти удалось семь человек, 21 человек считаются пропавшими без вести. Накануне были найдены несколько тел погибших.

 

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Теги: Индонезия, судно, авария, кораблекрушения
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Источник: korrespondent.net

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