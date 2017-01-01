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При разгоне палаточного городка в Судане погибли 60 человек

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Люди погибли во время разгона акции протеста силами спецназа, однако силовики отрицают применение силы.
Акция протеста в Судане
Акция протеста в Судане
Zn.ua

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек. Таковы данные оппозиционного комитета врачей Судана. Об этом 5 июня со ссылкой на Aljazeera сообщает Интерфакс-Украина.

3 июня рано утром в центр Хартума введели спецназ, которому поставили задачу разогнать протестующих у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

3 июня стало известно, что против протестующих в Судане применили оружие. 14 участников акции протеста погибли. 4 июня число погибших от действий силовиков увеличилось до 35 человек, еще сотни были ранены.

В апреле произошел военный переворот в Судане. Президент страны Омар аль-Башир был арестован. После смены власти по стране прокатились массовые акции протеста. Протестующие требовали создать гражданские органы власти.

 

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Теги: протесты, Судан, переворот, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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