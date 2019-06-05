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“Карма существует”: Мэр Омска упала лицом в лужу во время осмотра улиц

Комментариев: 6
Курьез засняли на видео, которое пользователи сети активно комментируют.
Мэр продолжила работу с испачканным пиджаком
Мэр продолжила работу с испачканным пиджаком
скриншот видео

Мэр российского Омска во время планового осмотра улиц Советского округа в прямом смысле упала лицом в грязь. Видео этого курьезного случая запечатлели на видео, которое появилось на видеохостинге Youtube.

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Так, во время объезда Советского округа градоначальнице не удалось совершить маневр с лужей и перепрыгнуть ее без последствий. Осматривая дом и увидев на своем пути грязную лужу, Оксана Фадина произнесла фразу:

“Ну что, будем прыгать?”

После этого поскользнулась и упала лицом в лужу.

Ещё одно доказательство существования кармы, - написал автор курьезного видео.

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Между тем, даже грязный пиджак не помешал мэру российского города продолжить осмотр улиц.

Напомним, нардеп Добродомов в Раде увлекся гонками. В сети появилось курьезное видео с участием нардепа Добродомова.

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Теги: курьез, мэр Омска, грязь, лицом в лужу
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Комментариев (6)
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Woodbrother    05.06.2019, 12:47
Оценка:  0
Woodbrother
Омск- грязный и вонючий город. Есть там новостройки , в которых 16этажки отапливаюися буржуйками. Из каждой кухни торчит выхлопная труба, а дом с наружи весь копченый.
Хитрый-Лис    05.06.2019, 12:41
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Нацики виноваты из "Правого сектора"
Джо-кер    05.06.2019, 12:40
Оценка:  +1
Джо-кер
Это Раша, страна наша... Омский ГАЗМЯС обыгрывает итальянскую РОМУ со счетом 10-0)))))))). Кормят дурачков киселем, спаивают россиян, лишь бы за Путина голосовали.
Джо-кер    05.06.2019, 12:36
Оценка:  0
Джо-кер
Это жизнь за МКАДом. Грязь, отсутствие дорог, мусор на улицах. Это настоящая Россия, а не вылизанная до бела Москва.
alex-zol    05.06.2019, 12:27
Оценка:  +1
alex-zol
шикарный видос)))
Kostos    05.06.2019, 12:26
Оценка:  +1
Kostos
Ахахахахаха ПроцвЯтание.... Да, ЗаПуйла?
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