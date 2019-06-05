“Карма существует”: Мэр Омска упала лицом в лужу во время осмотра улиц

Курьез засняли на видео, которое пользователи сети активно комментируют.

Мэр российского Омска во время планового осмотра улиц Советского округа в прямом смысле упала лицом в грязь. Видео этого курьезного случая запечатлели на видео, которое появилось на видеохостинге Youtube.

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Так, во время объезда Советского округа градоначальнице не удалось совершить маневр с лужей и перепрыгнуть ее без последствий. Осматривая дом и увидев на своем пути грязную лужу, Оксана Фадина произнесла фразу:

“Ну что, будем прыгать?”

После этого поскользнулась и упала лицом в лужу.

Ещё одно доказательство существования кармы, - написал автор курьезного видео.

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Между тем, даже грязный пиджак не помешал мэру российского города продолжить осмотр улиц.

Напомним, нардеп Добродомов в Раде увлекся гонками. В сети появилось курьезное видео с участием нардепа Добродомова.