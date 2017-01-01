Стало известно, когда продлят санкции ЕС против России

Санкции будут продлены не из-за выдачи российских паспортов на Донбассе, а из-за аннексии Крыма.

В ЕС назвали дату продления санкций против России. Об этом 5 июня сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Так, с 20 июня санкции против России будут продлены на полгода. Причиной называется аннексия Крыма. При этом процесс расширения санкционного списка из-за выдачи российских паспортов на Донбассе протекает медленно, пишет журналист.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе готовят продление санкций против России из-за Крыма до 23 июня 2020 года.

При этом, в МИД Украины предложили расширить санкции против РФ из-за паспортов, которые выдавались на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

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