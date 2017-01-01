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В Египте боевики убили восемь полицейских

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Нападение могли совершить члены группировки Вилаят Синай, которая является ответвлением группировки Исламское государство.
Египетские силовики на Синае
Египетские силовики на Синае
Masrawy.com

Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Об этом сообщает Masrawy.com в среду, 5 июня.

Отмечается, что в ходе ответной операции силовиков были уничтожены пятеро нападавших.

Нападение могли совершить члены террористической группировки "Вилаят Синай", которая является ответвлением "Исламского государства".

Напомним, 19 мая в Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами. В результате происшествия пострадало 12 человек, преимущественно иностранные туристы.

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Теги: Египет, силовики, Боевики, Синай, Исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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