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Мэй перепутала дату высадки в Нормандии

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Премьер-министр Великобритании допустила в публикации ошибку и через некоторое время она была удалена.
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Getty

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по ошибке разместила в своем аккаунте в Twitter публикацию с неверной датой высадки войск союзников в Нормандии. Ошибку заметил 5 июня The Independent.

Сообщается, что Мэй сделала публикацию, в которой назвала 5 июня днем высадки в Нормандии.

"Сегодня исполняется 75 лет со "дня Д". Это стало началом конца Второй мировой войны", - написала премьер-министр. Однако в скором времени публикация была удалена, а представитель Мэй назвал инцидент "человеческой ошибкой".

Напомним, высадка союзных войск в Нормандии (Франция) началась 6 июня 1944 года. Она открыла "второй фронт" против нацистских войск в Европе.

5 июня южная Англия торжественно отмечает 75-ю годовщину высадки войск в Нормандии, ее  также называют D-Day.

Королева Великобритании Елизавета II, президент США Дональд Трамп, другие лидеры государств-союзников военного времени, а также канцлер Германии Ангела Меркель присоединились к около 300 ветеранов Второй мировой войны на церемонии на берегу моря в Портсмуте.

Ранее Тереза Мэй назвала дату своей отставки с поста главы британского правительства.

4 июня президент Дональд Трамп прибыл в Великобританию на переговоры с Мэй, в ходе которых обсуждались Brexit, изменения торговых соглашений с Евросоюзом и ситуацию вокруг Huawei.

 

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Теги: ошибка, Вторая мировая война, twitter, Нормандия, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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