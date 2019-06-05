РФ обвинила Турцию в антироссийских действиях из-за поддержки крымских татар

Яблоком раздора стали акции в Турции к 75-летию депортации крымских татар советской властью.

В 1944 году советские войска вынужденно депортировали из Крыма коренное население - крымских татар. В этом году Турция поддержала депортированный народ мирными акциями. Реакция МИД РФ не замедлилась, передает zn.ua.

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Официально российские власти продолжают оправдывать депортацию крымских татар. Об этом лишний раз напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая обвинила Турцию в антироссийских действиях.

В мае в Турции состоялась серия акций, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны. С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий носило политизированный и откровенно антироссийский характер, - заявила Захарова на сегодняшнем брифинге.

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Напомним, Госдума РФ хочет оценить "ущерб" Крыма от Украины. На подобное исследование в России готовы потратить не менее 150 тысяч долларов.