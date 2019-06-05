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РФ обвинила Турцию в антироссийских действиях из-за поддержки крымских татар

Комментариев: 8
Яблоком раздора стали акции в Турции к 75-летию депортации крымских татар советской властью.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В 1944 году советские войска вынужденно депортировали из Крыма коренное население - крымских татар. В этом году Турция поддержала депортированный народ мирными акциями. Реакция МИД РФ не замедлилась, передает zn.ua.

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Официально российские власти продолжают оправдывать депортацию крымских татар. Об этом лишний раз напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая обвинила Турцию в антироссийских действиях.

В мае в Турции состоялась серия акций, посвященных 75-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны. С сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий носило политизированный и откровенно антироссийский характер, - заявила Захарова на сегодняшнем брифинге.

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Напомним, Госдума РФ хочет оценить "ущерб" Крыма от Украины. На подобное исследование в России готовы потратить не менее 150 тысяч долларов.

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Теги: Крым, РФ, Турция, депортация, акции
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Комментариев (8)
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KLISS    05.06.2019, 17:17
Оценка:  +1
KLISS
у машки підгоріло )))
Мухоморище    05.06.2019, 16:39
Оценка:  +5
Мухоморище
Машка объявилась,а я думал она от алкоголя сгорела...
trgvm1    05.06.2019, 16:25
Оценка:  +6
trgvm1
раша кончанная нация
ВыВсеВрети    05.06.2019, 16:34
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
это не нация!!!...))))))
просто сброд!...))))))
VSHIVANKA    05.06.2019, 16:40
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАК ВЫ СМЕШНЫ И УБОГИ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ К РОССИИ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОВЛИЯТЬ НА ЧТО ЛИБО ....)))))
Woodbrother    05.06.2019, 17:02
Оценка:  +4
Woodbrother
ВШИВІЙ ЛАПОТЬ ИЗ РЯЗАНИ - ОТКРОЮ ВАМ СЕКРЕТ, В УКРАИНЕ ВСЕМ НА ВАШУ РАССЕЮ ГЛУБОКО НАПЛЕВАТЬ, ДО ВОЙНЫ О ВАС ВООБЩЕ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЛ.
птицелов    05.06.2019, 17:03
Оценка:  +4
птицелов
так так так)))) ми вже впливаємо на вас несловяни!!!)))
trgvm1    05.06.2019, 16:25
Оценка:  +5
trgvm1
русские дебилі
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