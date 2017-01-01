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Катастрофа в Шереметьево: полет SSJ-100 реконструировали

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Эксперты создали полную реконструкцию полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа.
Sukhoi Superjet 100, сгоревший в Шереметьево
Sukhoi Superjet 100, сгоревший в Шереметьево

 

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании Аэрофлот SSJ-100. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба МАК.

 

Отмечается, что техническая комиссия составила схему авиационного происшествия, изучила фрагменты воздушного судна, провела анализ полученной информации и другие необходимые работы, расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов.

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - сообщает МАК.

МАК предоставил госкомисии предварительный отчет расследования крушения SSJ-100. Также в ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о крушении самолета.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. 

В результате аварии погиб 41 человек. 

Ранее СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщали, что в авиакатастрофе эксперты винят летчиков.


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Теги: Россия, авиакатастрофа, самолет, аэропорт, расследование, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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