Кремль ждет решений по Донбассу от Зеленского, а не от Кучмы

Пресс-секретарь Путина сделал заявление касательно вооруженного конфликта на Донбассе.

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговоры по Донбассу. Об этом пишет Практика власти.

Сам по себе Кучма, естественно, весьма авторитетный, опытный деятель, разбирающийся в этой проблематике. Но здесь важна принципиальная позиция главы государства Владимира Зеленского, - заявил Песков.

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В Кремле дали понять, что сам Кучма, несмотря на опыт, не сможет решить проблемы Донбасса. Нужна позиция самого президента Зеленского и его политическая воля. Представитель Путина настаивает на том, что в урегулировании ситуации на Донбассе должен принимать участие сам Зеленский.

Напомним, Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа. Одним из условий продолжения транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров, заявил российский премьер.