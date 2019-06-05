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Кремль ждет решений по Донбассу от Зеленского, а не от Кучмы

Комментариев: 2
Пресс-секретарь Путина сделал заявление касательно вооруженного конфликта на Донбассе.
Песков прокомментировал назначение Кучмы
Песков прокомментировал назначение Кучмы
EPA/UPG

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговоры по Донбассу. Об этом пишет Практика власти.

Сам по себе Кучма, естественно, весьма авторитетный, опытный деятель, разбирающийся в этой проблематике. Но здесь важна принципиальная позиция главы государства Владимира Зеленского, - заявил Песков.

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В Кремле дали понять, что сам Кучма, несмотря на опыт, не сможет решить проблемы Донбасса. Нужна позиция самого президента Зеленского и его политическая воля. Представитель Путина настаивает на том, что в урегулировании ситуации на Донбассе должен принимать участие сам Зеленский.

Напомним, Медведев перечислил Киеву условия по транзиту газа. Одним из условий продолжения транзита газа через Украину требует отказа от судебных споров, заявил российский премьер.

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Теги: Путин, Песков, Путин, Зеленский, переговоры
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Комментариев (5)
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PINKIPAU    05.06.2019, 17:28
Оценка:  +1
PINKIPAU
Кацапы могут просто исчезнуть к ибени матери из Донбасса и Крыма, это будет самое их правильное решение.
Woodbrother    05.06.2019, 17:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Решение одно -вывод вонючих рассейских лаптей назад на россию и освобождение оккупированных территорий Донбаса и Крыма. В последствии россия должна компенсировать ущер от оккупации.
KLISS    05.06.2019, 17:27
Оценка:  +1
KLISS
песков песков
а хто це ?
хіба його хтось вибирав?
не пам'ятаю
такого навіть у списках не було
Woodbrother    05.06.2019, 17:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Это муж Навки . Он ее легинсы красные любит носить.
KLISS    05.06.2019, 17:30
Оценка:  0
KLISS
Ураїна чекає відповіді від ху...
від чільного пезидента тої країни
а не від пескова
а хто це?
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