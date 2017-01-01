Число погибших при разгоне палаточного городка в Судане выросло до 100
Количество погибших во время разгона силовиками в столице Судана палаточного лагеря возросло до 100 человек. Об этом 5 июня сообщает Associated press, передавая данные оппозиционного Комитета врачей Судана.
Агентство пишет, что из Нила извлекли 40 тел погибших, ранее сообщалось про 60 погибших.
"Комитет врачей Судана заявил в среду, что тела были извлечены во вторник, после чего военизированные силы быстрой поддержки увезли их в неизвестном направлении", - информирует AP.
В Комитете сообщили, что еще 326 жителей палаточного городка были ранены.
Рано утром силовики начали разгонять палаточный лагерь на площади перед министерством обороны в центре Хартума. Сообщалось, что во время разгона военные активно применяли огнестрельное оружие.
Оппозиционеры обвинили переходный военсовет в разгоне акции и призвали к массовым протестам по всему Судану. Военные заявили, что разгон мирных протестующих проводился для задержания преступников, находившихся в рядах протестующих.
11 апреля в Судане произошел военный переворот, после которого от власти президента сначала отстранили, а затем поместили в тюрьму.
Власть перешла к армейскому переходному военному совету, который решил передать руководство избранным властям в течение двух лет.
Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют сформировать гражданский управляющий орган и передать ему все властные полномочия.
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