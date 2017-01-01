Западные лидеры пообещали не допустить ужасов войны
Документ одобрили представители западных стран, собравшиеся в Портсмуте на торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Лидеры 16 стран Запада в среду, 5 июня, подписали декларацию о недопущении на планете ужасов времен Второй мировой войны. Текст документа обнародовала канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.
Глав государств и правительств подтвердили общую ответственность в обеспечении того, чтобы "невообразимый ужас" войны больше не повторился.
"На протяжении последних 75 лет наши народы боролись за мир в Европе и во всем мире, за демократию, толерантность и верховенство закона. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность этим общим ценностям, потому что они поддерживают стабильность и процветание наших стран и народов. Мы будем вместе как союзники и друзья защищать эти свободы всякий раз, когда им будут угрожать", - подчеркивается в заявлении .
Лидеры взяли на себя обязательство конструктивно работать, чтобы найти точки соприкосновения в тех сферах, где между ними остаются разногласия, и вести совместную работу, направленную на разрешение международных проблем.
Координатором подготовки декларации выступила Британия, которая организовалае памятные торжества в Портсмуте.
В них приняли участие королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Скотт Моррисон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры многих других европейских стран, а также ветераны союзнических войск.
Напомним, битва за Нормандию началась в ночь на 6 июня 1944 года и завершилась 19 августа форсированием Сены.
За период с 6 июня по 24 июля 1944 года безвозвратные потери союзных войск составили 122 тысячи человек, немецких - 117 тысячи. Погибли около 20 тысяч мирных граждан.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй по ошибке разместила в Twitter публикацию с неверной датой высадки войск союзников в Нормандии.
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