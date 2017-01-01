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Трамп пригрозил Мексике пошлинами в случае провала переговоров

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Если Вашингтон не достигнет соглашения с Мехико, то пошлины в размере 5% начнут действовать с 10 июня и будут расти, заявил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Мексики в понедельник, 10 июня, будут введены 5% пошлины, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне. Об этом он написал в Twitter.
 
Напомним, ранее телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры 5 июня не привели к соглашению по вопросам пошлин и иммигрантов.
 
Американский лидер подчеркнул, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг "при том понимании, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в размере 5% начнут действовать с понедельника", и они будут увеличиваться.
 
По его словам, в среду был достигнут определенный прогресс, но этого недостаточно.
 
"Чем выше пошлины, тем больше компаний вернутся в США!", - отметил Трамп.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 30 мая Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Позже он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков.
 
В 2018 году США закупили в Мексике товаров на 346,6 миллиарда долларов.
 

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Теги: США, Мексика, переговоры, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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