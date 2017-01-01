В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов

Уильям Хьюзель вводил больным смертельные дозы обезболивающего. Его адвокат заявил, что таким образом подзащитный пытался обеспечить заботу умирающим пациентам.

В США арестовали врача отделения интенсивной терапии по обвинению в убийстве 25 пациентов, которым он вводил чрезмерные дозы обезболивающего препарата. Об этом в среду, 5 июня, сообщило агентство Associated Press.

Уильям Хьюзел не признал себя виновным по 25 пунктам обвинения в убийстве, и судья назначил ему залог в миллион долларов.

Как показало расследование, 43-летний врач вводил десяткам пациентов потенциально смертельные дозы лекарств. Многие из умерших не могли самостоятельно дышать и получали паллиативную помощь, однако состояние некоторых пациентов возможно было улучшить. Смертельные случаи зафиксированы между 2015 и 2018 годами.

В декабре прошлого года Хьюзел был уволен из больницы Маунт-Кармел, где проработал пять лет, и лишен медицинской лицензии в штате Огайо.

Адвокат врача заявил, что его клиент не был намерен никого убивать и руководствовался соображениями "милосердия".

Против врача и больничного комплекса было подано более двух десятков судебных исков. Больница публично принесла извинения и урегулировала некоторые случаи, выплатив сотни тысяч долларов.

Прокурор округа Франклин заявил, что не планирует предьявлять обвинения другим сотрудникам больницы, которые выполняли поручения Хьюзела и должны были обратить внимание на его действия. Также он уточнил, что расследование по данному делу продолжается.

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Ранее сообщалось, что в Калифорнии врач-терапевт судится за свою лицензию после того, как он прописал печенье с каннабисом четырехлетнему мальчику.

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