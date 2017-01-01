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Разведка в Ираке предотвратила крупный теракт

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В ходе спецоперации были ликвидированы семь террористов, на которых были надеты пояса смертников.
Оружие, изъятое у террористов
Оружие, изъятое у террористов
facebook.com/mod.mil.iq
 
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт на западе страны в провинции Анбар во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом 5 июня сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Facebook.
 
Отмечается, что в ходе операции были ликвидированы семь террористов, на которых были надеты пояса смертников. Также сообщается, что у террористов было при себе различное оружие и самодельные взрывные устройства.
 
"Во время спецоперации, отряды управления военной разведки 7-й дивизии при участии заместителя командующего дивизии и разведки 29-й бригады и батальона дивизии и при взаимодействии с авиацией международной коалиции сумели предотвратить крупный теракт, который был направлен на невинных граждан по случаю Ид аль-Фитр в районе аль-Багдади в провинции Анбар", - говорится в заявлении минобороны.
 
Праздник разговенья - Ид аль-Фитр, который у тюркских народов носит название Ураза-байрам, отмечается после окончания месяца мусульманского поста Рамадана, когда в светлое время суток верующим запрещается есть, пить и испытывать телесные наслаждения. 
 
Напомним, в мае в результате взрыва смертника в Ираке погибли восемь человек и еще десять получили ранения.
 

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Теги: Ирак, теракт, операция, смертники
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Источник: korrespondent.net

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